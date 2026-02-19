عاجل : مكتب السيد السيستاني: غداً الخميس أول أيام شهر رمضان
الأخبار

هيئة النزاهة: ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس (162) مليون دينار


 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس (162) مليون دينار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "فريق عمل مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان / قسم حسابات الأفراد، وتمكُّنه بعد القيام بأعمال التدقيق والمُتابعة من ضبط مسؤول إحدى الشعب في الشركة؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (162,020,000) مئة واثنين وستين مليون دينار من المبالغ المُخصَّصة لإيفاد مُوظَّفين إلى جمهوريَّة مصر العربيَّة، وتبويبها في غير حساباتها المُختصَّة".

وأضاف، أن "الفريق ضبط أصل مستندي الصرف والقيد، مع الإشارة إلى إتلاف أوليَّات مستند الصرف كافة، إضافة إلى حساب السلف المُؤقّتة للإيفادات الخارجيَّة الذي تمَّ من خلاله صرف رواتب وهميَّة، بالرغم من كون الحساب ليس له علاقة ماليَّة أو محاسبيَّة بصرف الرواتب".

كما أوضح، أن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، قرَّر توقيف المُتَّهم وفق المادة (315) من قانون العقوبات بدلالة المادة (289) من القانون ذاته".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مجلس محافظة صلاح الدين: انتخاب هيثم الزهوان محافظا
هيئة النزاهة: ضبط مسؤول في شركة نفط ميسان اختلس (162) مليون دينار
دائرة المتاحف: ضوابط خاصة بعملية تصنيع وبيع القطع الأثرية
وزارة الصحة تستعد لإطلاق الحملة الثالثة لتحسين خدمات الصحة المدرسية
عمليات بغداد: اغلاق معامل إنتاج الاسفلت وكور صهر المعادن في شرقي العاصمة
حالة الطقس: حرارة مرتفعة حتى الأحد
رئيس مجلس النواب يؤكد لرئيس اركان الجيش دعمه لكل ما يسهم في الارتقاء بالمؤسسة العسكرية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن درس مصر وكامب ديفيد.. ما جناه التطبيع مع العدو وعبره المستفادة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول جزيرة إبستين وسقوط القناع عن منظومة الظلم والجور
مقتل شخص واصابة اخر باستهداف طائرة مسيرة عجلة في السليمانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك