هيئة الإعلام والاتصالات تصدر بيانا بشأن إعلان "الجواهري"

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الخميس ( 19 شباط 2026 )، بياناً بشأن الفيديو الافتراضي، الذي جميع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وشاعر العرب الراحل محمد مهدي الجواهري.

وأكدت الهيئة في بيان، أن "الفيديو الافتراضي المتداول مؤخراً، والذي ظهر فيه شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري، يعد استخداماً غير منضبط لتقنيات الذكاء الاصطناعي وبصورة تسيء للقيم الأدبية والوطنية، كما يمثل محتوى مخالفاً للضوابط المهنية والإعلامية".

ودعت الهيئة "جميع المؤسسات الإعلامية إلى تجنب نشر أو إعادة تداول أو ترويج هذا المحتوى، لما ينطوي عليه من إساءة للرموز الثقافية والمؤسسات الرسمية، وبما يحفظ المسؤولية المهنية ويصون المصلحة العامة".

وفي وقت سابق، عبر السوداني، عن "رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع شاعر العرب الأكبر الراحل محمد مهدي الجواهري بشكل يتنافى مع ما يحمله رئيس مجلس الوزراء من احترام وتقدير لقيمة الجواهري الأدبية والوطنية"، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الاعلامي.

ووجه السوداني، "هيئة الإعلام والاتصالات بإجراء تحقيق عاجل بشأن الجهات التي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشر هذا الإعلان، لما يتضمنه من إساءة إلى الرموز الثقافية والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية والإعلامية".