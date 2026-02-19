الحشد الشعبي يطيح بإرهابي بارز في سهل نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، ( 19 شباط 2026 )، عن إلقاء القبض على إرهابي بارز في سهل نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "مفارز قسم استخبارات اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين عند أحد مداخل سهل نينوى، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة".

وبين، ان "الارهابي المعتقل (ر. ح.) مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهـاب، لعمله سابقاً ضمن ما كان يعرف بـالمعسكرات الخاصة لفلول داعش الإرهابي".

ولفت البيان الى، انه "جرى تسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق الارهابي لينال جزاءه العادل وفق القانون".