رئاسة البرلمان تدعو الكتل النيابية للإسراع في تقديم مرشحيها في اللجان

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، رؤساء الكتل النيابية للإسراع في تقديم مرشحيها في اللجان مؤكداً ان حسمها اولوية لتفعيل التشريع والرقابة وصون المال العام

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أن "الأخير دعا، رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحي كتلهم لعضوية اللجان النيابية"، مؤكدًا أن "حسم هذا الاستحقاق دون إبطاء يمثل خطوة محورية في مسار استكمال البنية المؤسسية للسلطة التشريعية، وشرطًا أساسيًا لتمكين مجلس النواب من ممارسة صلاحياته الدستورية والقيام بواجباته الرقابية والتشريعية بكفاءة واقتدار".

وأكد فيحان أن "رئاسة مجلس النواب عازمة على إنجاز تشكيل اللجان النيابية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الأداة الفاعلة في إدارة العمل البرلماني وصياغة التشريعات".

وشدد على أن "الدورة البرلمانية الحالية ستولي اهمية قصوى لتشريع القوانين المفصلية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وبما يستجيب لاحتياجاتهم الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للمجلس بأعلى درجات الجدية والصرامة في متابعة أداء الحكومة، وضمان حسن إدارة الموارد العامة، وصون المال العام، وترسيخ مبادئ المساءلة والمحاسبة وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة".