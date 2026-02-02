قوة من الحشد الشعبي تعتقل أحد عناصر حزب البعث المحظور في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين ( 2 شباط 2026 )، إلقاء القبض على أحد عناصر حزب البعث المحظور في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة، في بيانٍ، أن "عملية الاعتقال نُفذت من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

وأضافت أن "المتهم، الذي يشار إليه بالأحرف الأولى (م.ب.غ)، جرى اعتقاله خلال عملية أمنية في مدينة الموصل"، مؤكدةً "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة وفق السياقات المعتمدة".