وزارة التربية: الموافقة على أداء الطلبة التركمان امتحاناتهم في المدارس المستضافين فيها

أعلنت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء، الموافقة على أداء الطلبة التركمان امتحاناتهم في المدارس المستضافين فيها، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنه "تمت الموافقة على أداء الطلبة التركمان امتحاناتهم في المدارس التي تم استضافتهم فيها، وذلك مراعاةً لاختلاف طبيعة المناهج الدراسية المعتمدة في مدارس الدراسة التركمانية".

وأضافت أن "هذا القرار يأتي دعمًا لمسيرة الدراسة التركمانية وحرصًا على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن العدالة التعليمية وتسهّل أداء الامتحانات دون معوقات، وبما ينسجم مع خصوصية المناهج المعتمدة".