طهران ترد على واشنطن: تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي وتقاربنا مع بغداد يثير قلقكم

وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي إن "ما يحدث بشأن الحكم في العراق شأن داخلي يخص الشعب العراقي فقط”، مؤكداً "وجود تواصل أمني مع العراق بخصوص إدخال الإرهابيين من سوريا".

وأشار إلى أن "التقارب بين طهران وبغداد يقلق الولايات المتحدة والعراق وحده معني بتقرير مصيره".