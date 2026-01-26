المندلاوي والشيخ همام حمودي يؤكدان أهمية حسم تسمية رئيس الجمهورية غداً والتوجه نحو تكليف المالكي بتشكيل كابينته الوزارية

أكد رئيس ائتلاف الأساس العراقي، محسن المندلاوي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، أهمية حسم تسمية رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء، والتوجه نحو تكليف نوري المالكي بتشكيل كابينته الوزارية.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي أن "رئيس ائتلاف الأساس العراقي التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وتبادلا التهاني بنجاح الإطار التنسيقي في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء، كما بحثا مستجدات المشهد السياسي العراقي والإقليمي".

وناقش الجانبان "أهمية خطوة الإطار في سرعة حسم مرشح رئاسة الوزراء، انطلاقا من رؤية مسؤولة للتحديات الداخلية والخارجية الخطيرة والمتطلبات الوطنية لمواجهتها، والتأكيد على ضرورة تعاون الجميع في حفظ التماسك وتوحيد المواقف ودعم برامج الحكومة القادمة، لإدامة الاستقرار وتلبية مطالب الشعب".

وشدد المندلاوي وحمودي على "أهمية حسم تسمية رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء، والتوجه نحو تكليف نوري المالكي بتشكيل كابينة وزارية كفوءة تكون بمستوى طموحات أبناء شعبنا العراقي".