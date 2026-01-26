الأخبار

النائب عن صادقون، قيصر الجوراني يؤكد عدم وجود أي طلب من القوى الكردية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية


أكد النائب عن كتلة الصادقون، قيصر الجوراني، اليوم الاثنين ( 26 كانون الثاني 2026 )، عدم وجود أي طلب من القوى الكردية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقرر عقدها يوم الثلاثاء، مبيناً أن موعد الجلسة يأتي ضمن آخر يوم من المدة الدستورية المحددة.

وقال الجوراني، في تصريح صحفي إن “ما يُتداول عن وجود طلب كردي لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير دقيق”، مشدداً على أن “موعد الجلسة المحدد يقع ضمن آخر يوم من المدة الدستورية، ولا توجد أي مخالفة قانونية في هذا الإطار”.

وأضاف أن “الصورة النهائية لم تتضح حتى الآن أمام نواب الإطار التنسيقي بشأن التوجه لتمرير أي من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “المشاورات السياسية ما زالت مستمرة، ولم يُحسم القرار بشكل نهائي”.

وأردف الجوراني أن “اتصالا هاتفيا جرى مع النائب الكردي سيبان شيرواني، أكد فيه أنه حتى الآن لا توجد أي صورة واضحة بشأن تأجيل الجلسة من عدمه"، مؤكداً أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة إلى حين اكتمال التوافق السياسي”.

النائب عن صادقون، قيصر الجوراني يؤكد عدم وجود أي طلب من القوى الكردية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
