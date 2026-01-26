مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، ( 26 كانون الثاني 2026 )، اجتماعه الاعتيادي لمتابعة الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية.

واستضاف الإطار التنسيقي بحسب بيان لدائرته الإعلامية، "وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كلا على انفراد".

واستمع الإطار الى "وجهات نظر الوفدين الضيفين" داعيا الى "اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً".

وشدد الإطار التنسيقي على "ضرورة احترام التوقيتات الدستوريةً وحسم الاستحقاقات الوطنية".