فيحان يؤكد للسفير الروسي اهمية تطوير العلاقات بين بغداد وموسكو وتوسيع آفاق التعاون في المجالات المختلفة

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان ، اهمية تطوير العلاقات بين بغداد وموسكو ، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات المختلفة.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الاول :" ان فيحان استقبل،في مكتبه اليوم الاثنين ،سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، البروس كوتراشيف والوفد المرافق له. وجرى ، خلال اللقاء ،بحث مستجدات المشهد السياسي، والمباحثات الجارية بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وسبل تعزيز التعاون النيابي بين البلدين، فضلأ عن مناقشة تطورات الاوضاع على المستويين الاقليمي والدولي".

وأكد فيحان" أهمية تطوير العلاقات بين بغداد وموسكو في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مسارات البناء والتنمية، مشددًا على ضرورة إسناد جهود ترسيخ الاستقرار في العراق في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى أن أمن العراق يشكل ركيزة أساسية لاستقرارها، كما أشار إلى ضرورة توسيع آفاق التعاون في المجالات المختلفة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والصحية والثقافية وغيرها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.