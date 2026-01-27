مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد تسلم اليوم الثلاثاء، طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب اليوم، إذ ذكرالمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلم طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".