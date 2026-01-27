الأخبار

مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية


 

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث ذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وكان رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، قد تسلم اليوم الثلاثاء، طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة مجلس النواب اليوم، إذ ذكرالمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تسلم طلباً من الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لتأجيل جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 27 كانون الثاني، والمخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أن "طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التربية: الموافقة على أداء الطلبة التركمان امتحاناتهم في المدارس المستضافين فيها
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
النائب عن صادقون، قيصر الجوراني يؤكد عدم وجود أي طلب من القوى الكردية لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي
مصدر يكشف سبب اطلاق النار في المنطقة الخضراء
فيحان يؤكد للسفير الروسي اهمية تطوير العلاقات بين بغداد وموسكو وتوسيع آفاق التعاون في المجالات المختلفة
طهران ترد على واشنطن: تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي وتقاربنا مع بغداد يثير قلقكم
مجلس النواب يعقد غدا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
الاطار التنسيقي يجتمع مع مرشحي رئاسة الجمهورية
بالصور .. العتبة العلوية تشهد مراسم ازاحة الستار عن مشروع تأهيل تاج مرقد الإمام علي (ع)
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك