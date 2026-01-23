عمليات امنية استباقية في كربلاء استعدادا لزيارة النصف من شعبان المعظم

أشرف قائد عمليات كربلاء المقدسة الفريق الركن علي الهاشمي وقائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني على تنفيذ عملية استباقية واسعة النطاق في المحور الشمالي للمحافظة، استعدادا لزيارة النصف من شعبان.

جرت العملية بمشاركة قوة مشتركة من أفواج طوارئ الشرطة ووحدات من الجيش العراقي، والحشد الشعبي ، والأجهزة الأمنية والاستخبارية شملت مناطق (الخنافسة، الوند، الرفيع، مجمع الكليني، عرب ذياب). وتضمنت الإجراءات الأمنية البحث والتفتيش الدقيق للبساتين والمناطق الزراعية والطرق النيسمية والفرعية، فضلاً عن نصب السيطرات المؤقتة، وإجراء مسح ميداني للأهداف المحددة، وتفتيش الدور والهياكل المتروكة.

كما تم خلال العملية تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق عدد من المطلوبين، وضبط عدد من المخالفين، وتسليمهم إلى الجهات المختصة