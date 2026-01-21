خلية الإعلام الأمني تطمئن المواطنين: لا تهديد أمني والأوضاع مستقرة وتحذير من الشائعات والأخبار المضللة

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2025 )، توضيحًا بشأن ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصّات ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار "مضلّلة"، تزامنًا مع الأوضاع الجارية في المنطقة ولا سيّما ما يتعلّق بالأحداث في سوريا.

وقال رئيس الخلية سعد معن الموسوي في بيان إنّ "الجهات المختصّة تتابع هذه الادعاءات بكلّ مهنية ودقّة عالية"، مطمئنةً بـ"عدم وجود أي تهديد يمسّ سلامة المواطنين أو الأمن العام، وأنّ الوضعين الأمني والخدمي مستقرّان ويشهدان تطوّرًا مستمرًا، بفضل تضحيات وجهود منتسبي القوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة".

وحثّ الخلية المواطنين على "عدم الانجرار خلف الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكّدة، واعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في استقاء المعلومات والأخبار، والإبلاغ عن الصفحات والحسابات التي تتعمّد نشر الأخبار الكاذبة أو التحريضية".

وأكّد أنّ "الوعي المجتمعي والتعاون المسؤول مع المؤسّسات الأمنية يمثّلان خطّ الدفاع الأوّل في مواجهة الشائعات والحرب النفسية"، مشدّداً على أنّ الخلية "ستواصل تزويد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثوقة في وقتها عبر القنوات الرسمية المعروفة".