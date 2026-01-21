الأخبار

خلية الإعلام الأمني تطمئن المواطنين: لا تهديد أمني والأوضاع مستقرة وتحذير من الشائعات والأخبار المضللة


أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2025 )، توضيحًا بشأن ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض المنصّات ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار "مضلّلة"، تزامنًا مع الأوضاع الجارية في المنطقة ولا سيّما ما يتعلّق بالأحداث في سوريا.

وقال رئيس الخلية سعد معن الموسوي في بيان إنّ "الجهات المختصّة تتابع هذه الادعاءات بكلّ مهنية ودقّة عالية"، مطمئنةً بـ"عدم وجود أي تهديد يمسّ سلامة المواطنين أو الأمن العام، وأنّ الوضعين الأمني والخدمي مستقرّان ويشهدان تطوّرًا مستمرًا، بفضل تضحيات وجهود منتسبي القوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة".

وحثّ الخلية المواطنين على "عدم الانجرار خلف الشائعات أو تداول الأخبار غير المؤكّدة، واعتماد المصادر الرسمية المعتمدة في استقاء المعلومات والأخبار، والإبلاغ عن الصفحات والحسابات التي تتعمّد نشر الأخبار الكاذبة أو التحريضية".

وأكّد أنّ "الوعي المجتمعي والتعاون المسؤول مع المؤسّسات الأمنية يمثّلان خطّ الدفاع الأوّل في مواجهة الشائعات والحرب النفسية"، مشدّداً على أنّ الخلية "ستواصل تزويد الرأي العام بالمعلومات الدقيقة والموثوقة في وقتها عبر القنوات الرسمية المعروفة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
