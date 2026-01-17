اعتقال امرأة قامت بشنق ابنها في الديوانية

اعلنت شرطة الديوانية عن اعتقال امرأة اقدمت على شنق ابنها البالغ من العمر ١٣ سنة بواسطة حبل داخل منزلهم .

وقالت شرطة الديوانية في بيان ان "قائد شرطة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان وجه بتشكيل فريق عمل من مدير المكافحة ومدير القسم المختص وضباط التحقيق للتحرك بسرعة عالية إلى مكان الجريمة والقبض على المتهمة للتحقيق،معها وخلال التحقيقات الأولية أفادت المتهمة بأن ابنها البالغ من العمر ١٢ سنة قام بشنق نفسه وبعد انتقال فريق العمل إلى الطب العدلي ومكان الحادث وجمع الأدلة ومواجهة المتهمة بالحقائق اعترفت بارتكاب الجريمة والسبب ( على حد قولها ) هو ما وصفته بخلافات أسرية بسبب تأثير رفاق السوء على ابنها المجني عليه".

واضاف " تم توقيفها من قبل قاضي التحقيق بعد إكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة بإنتظار قرار القضاء ".