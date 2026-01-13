الأخبار

الانواء الجوية: انخفاض شديد بدرجات الحرارة الايام المقبلة


اعلنت هيئة الانواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الايام المقبلة ، متوقعة غبارا وامطارا وانخفاضا شديدا بدرجات الحرارة .

وذكر تقرير للهيئة مساء اليوم انه :" نتيجة لنشاط الرياح الغربية النشطة، رصدت صور الاقمار الاصطناعية ، غبارا متوسطا الى كثيف ، يغطي مناطق واسعة من غرب البلاد، يمتد الى بعض مدن المنطقة الوسطى، بما فيها العاصمة بغداد، مسبباً تدنيا واضحا في مدى الرؤية الافقية ".

واضاف : " يستمر تأثير الغبار خلال هذه الليلة، على ان يبدأ بالانحسار تدريجياً يوم غد مع اندفاع الرياح الشمالية الغربية باتجاه جنوب غرب البلاد، ليتلاشى لاحقاً".

وتستمر فرص هطول الامطار في المنطقة الشمالية، بهطولات تمتاز بالغزارة احياناً خلال هذه الليلة ونهار يوم غد، مع فرص واردة لهطول ثلجي معتدل على المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع وصول كميات خفيفة من الثلوج إلى المناطق المنخفضة في السليمانية وشمال كركوك يوم غد الاربعاء.

وفي الوقت ذاته، تستمر فرص هطول زخات خفيفة من الامطار خلال هذه الليلة وحتى صباح يوم الاربعاء في بغداد والانبار وديالى وصلاح الدين وواسط ، على ان تعود فرص الامطار الخفيفة والمتفرقة مساء يوم الاربعاء لتشمل مناطق من الانبار وبغداد وبابل وكربلاء وديالى والديوانية.

وتتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة اعتباراً من ليل الاربعاء او صباح الخميس، لتتعمق بشكل اكبر يوم الجمعة والايام التي تليها، مما يؤدي الى اجواء شديدة البرودة في عموم المدن. ويكون التأثير الاشد في المناطق الشمالية والغربية ، حيث من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطقها الى ما دون الصفر المئوي صباحا واعلى قليلا في المناطق الاخرى

