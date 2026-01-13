الأخبار

الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على ثلاثة إرهابيين في بغداد ونينوى


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد ومحافظة نينوى، ضمن عمليات استخباراتية دقيقة ومتفرقة.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارزها في أقسام الاستخبارات والأمن بفرق المشاة 6 و17 و16 تمكنوا من القبض على المتهمين، الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، وقد جرى تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكدت المديرية أن "عملياتها المستمرة تهدف إلى القضاء على ما تبقى من الإرهابيين وتفكيك شبكاتهم لضمان حفظ أمن العراق، مؤكدين على دورهم كدرع حصين للشعب العراقي".

