الحلبوسي يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون المشترك في الاقتصاد والطاقة

بحث رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي مع السفيرَ الفرنسي لدى العراق باترك دوريل، تعزيز التعاون المشترك في الاقتصاد والطاقة.

وذكر اعلام المجلس في بيان:" انه في مستهلِّ اللقاء، تقدَّم السفير الفرنسي بالتهنئة إلى رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً لدورة السادسة، متمنياً له التوفيق".

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاقتصاد والطاقة. كما ناقش اللقاء الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.