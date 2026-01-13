جهاز المخابرات يطيح بقيادات احدى اخطر شبكات المافيا الدولية

اطاح جهاز المخابرات بقيادات احدى اخطر شبكات المافيا الدولية.

وذكر الجهاز في بيان انه ، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية ، تمكن جهاز المخابرات الوطني ، بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الامنية في محافظة السليمانية باقليم كردستان ، من القاء القبض على قيادات اجرامية صادرة بحقها مذكرات قبض محلية ودولية، تنتمي لشبكة (الفوكستروت) احدى المافيات الدولية الخطيرة المتورطة بالكثير من الجرائم المعقدة في عدد من دول العالم".

واوضح :" ان عملية الاعتقال تمت بشكل متزامن في عدد من المحافظات، بعد محاولة الشبكة استغلال الاراضي العراقية منطلقا لعملياتها الاجرامية".