فؤاد حسين و مساعد وزير الخارجية الإيرانية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين مع وحيد جلال زاده مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمانية، تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان:" انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية تطويرها وتعزيز مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار في المنطقة".

كما ناقش الجانبان ضرورة تفعيل أعمال اللجنة العراقية–الإيرانية للشؤون القنصلية، والتمهيد لعقد اجتماعها المقبل في بغداد، بما يسهم في معالجة القضايا القنصلية وتسهيل شؤون المواطنين في كلا البلدين.

واطّلع مساعد وزير الخارجية الإيرانية، الوزير فؤاد حسين على آخر التطورات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن، مؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم الاستقرار الإقليمي