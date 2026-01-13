المحافظات التي أعلنت عطلة رسمية الخميس

أعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل الموافق الـ15 من كانون الثاني الحالي.

وأقر مجلس الوزراء في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي في بغداد، ليوم الخميس الموافق 15 كانون الثاني 2026، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

كما اعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري، تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء يوم الخميس الموافق 15/1/2026، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

"قرر مجلس محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 15/1/2026 في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)، فيما أشار الى ان "قرار التعطيل يستثني الدوائر الصحية والأمنية، نظراً لطبيعة عملها واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعلنت ️محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)

وقرر مجلس محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المصادف 2026/1/15، في جميع الدوائر الحكومية، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

كما وجه محافظ المثنى مهند العتابي بتعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 15/1/2026، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

كما اعلن مجلس محافظة واسط تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام ).

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين على تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل، في أقضية (بلد والدجيل وآمرلي والطوز) ، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)، على أن يُستثنى من ذلك الدوائر الأمنية والخدمية.

كما قرر مجلس محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المنقبل بمناسبة أستشهاد الامام الكاظم عليه السلام باستثناء الدوائر الصحية بنظام الخفارات والخدمية 50 بالمئة.

وأعلنت محافظة النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).

كما قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية ليوم الخميس الموافق 15/1/2026 بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لإعطاء الفرصة لمواطني المحافظة لأداء مراسيم الزيارة وتقديم الخدمات للزائرين باستثناء الدوائر الامنية والخدمية.