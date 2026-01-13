وزارة النقل: دخول ميناء الفاو مرحلة متقدمة من التحضير لعملية التشغيل التجاري

صرّحت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن دخول ميناء الفاو الكبير مرحلة متقدمة من التحضير لعملية التشغيل التجاري بعد إكمال الأرصفة الرئيسية لاستقبال سفن البضائع التجارية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي للوكالة الرسمية، إن "ميناء الفاو الكبير دخل مرحلة متقدمة من التحضير للتشغيل التجاري بعد اكمال تشييد الارصفة الرئيسية لاستقبال السفن التجارية في الميناء". وأضاف أن "العمل جار حاليا لانهاء تشييد البنى التحتية اللازمة للتشغيل التجاري للميناء واكمال الربط البحري مع الموانئ الاقليمية والدولية لضمان التنافسية الدولية". واشار الى أن "الحكومة تولي اهتماما كبيرا في اختيار مشغلين للميناء يتمتعون بخبرة ومواصفات عالمية متميزة"، موضحا أن "وزارة النقل عملت مع شركات استشارية عالمية وتمتلك من الخبرات التخصصية ما يؤهلها لاختيار مشغلين كفوئين وبمواصفات عالمية". وتابع أن "المرحلة الاولى لتشغيل الميناء ستكون بسعة 3 ملايين ونصف المليون حاوية سنويا ضمن مرحلته الاولى".



