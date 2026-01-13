مجلس القضاء: الإطاحة بأحد أخطر المتهمين بالمخدرات والمطلوب دولياً

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد تجار المخدرات وجرائم أخرى، المطلوب للقضاء العراقي والدولي، وذلك استجابةً لطلب رسمي مقدم من دولة أستراليا، فقد ذكر مجلس القضاء في بيان، أنه "تم القبض على المدان (كاظم مالك حمد ربح الحجامي) بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، بعد استحصال الموافقات الأصولية من مجلس القضاء الأعلى على إجراء التحقيقات بحقه، حيث تمت المباشرة بالإجراءات من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بالنظر في قضايا المخدرات".

وأضاف أن "المتهم يُعد من أخطر المطلوبين عالمياً، وهو المسؤول عن استيراد كميات كبيرة من المخدرات إلى دولتي العراق وأستراليا، وكذلك تهريب مادة الهرويين المخدرة، إضافة إلى اشتراكه مع أبرز عصابات الجريمة المنظمة في استراليا – سيدني، مسؤولة عن حوادث إطلاق النار وجرائم القتل والخطف والاعتداءات العنيفة والابتزاز واستيراد المخدرات"، وتابع أن "المتهم مشترك مع عصابات خارجة عن القانون تمتلك نفوذاً واسعاً في داخل استراليا والشرق الأوسط، والمسؤولة عن تنفيذ القتل وإطلاق النار وغسل الأموال والاحتيال والاعتداءات والحرائق والاتجار بالمخدرات على المستوى العالمي".