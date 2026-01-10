قصف جوي يطيح بعناصر داعش الارهابي في الأنبار

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، بمقتل عدد من عناصر داعش الارهابي بقصف جوي لطيران الجيش في منطقة سحول بقضاء راوة غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر ، إن "القصف استهدف موقعاً سرياً لداعش استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر داعش" الارهابي.

وتنشط خلايا تنظيم داعش الارهابي في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار، خصوصاً في المناطق الصحراوية والنائية مثل قضاء راوة، مستغلة التضاريس الصعبة لشن هجمات متفرقة على القوات الأمنية والمواطنين.