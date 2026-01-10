الأخبار

هيئة النزاهة تطيح برئيس إحدى اللجان في شركة نفـط الشـمال لإقـدامـه على الابتزاز والمساومة


 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، ضبط رئيس إحدى اللجان في شركة نفط الشمال - كركوك، مُتلبّساً بتلقّي رشوة"، حيث ذكرت الهيئة، في حديثها عن عمليَّة الضبط، التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق كركوك، إلى أنَّه "تمَّ تأليف فريق عملٍ ونصب كمينٍ للمُتَّهم الذي يعمل مسؤولاً في شركة نفط الشمال ورئيساً لإحدى اللجان فيها"، لافتةً إلى "مُساومته لأحد المُقاولين وابتزازه وطلب مبلغ مالي قدره (5,000) خمسة آلاف دولار؛ كرشوة مقابل منحه الموافقة على إنشاء ملعبٍ خماسيٍّ ومجمعٍ ترفيهيٍّ".

وأضافت، أنَّ "عمليَّة الضبط نفَّذت استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُبيّـنةً أنَّه تمَّ ضبط المُتَّهم أثناء تسليم المقاول كتاب الموافقة وتسلم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة".

كما بيّنت أنَّه، "بعد استكمال الإجراءات التحقيقيَّـة، تمَّت إحالة المُتَّهم على محكمة جنايات كركوك، التي اطلعت على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرار حكم بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ المُدان".

