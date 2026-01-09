العامري يهنيء بعيد الشرطة العراقية

هنأ الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري الشرطة العراقية بذكرى تأسيسها

وقال العامري في بيان له نبارك لشرطتنا الوطنية العراقية ضباطاً ومراتب، عيد تأسيسها الرابع بعد المئة، متمنين لها المزيد من التوفيق والسداد..

واضاف نثمن الدور البطولي والعمل الدؤوب لوزارة الداخلية وبكافة وكالاتها وصنوفها الساندة وخصوصا الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع في الدفاع عن العراق وحماية أمنه الداخلي.

مستذكرين بفخر وإعتزاز كبيرين قوافل الشهداء والمضحين الذين قدمتهم هذه المؤسسة المعطاء على طريق الدفاع عن حياض الوطن ومقدساته، وبما يؤكد كفاءة وأهلية قواتنا الأمنية بمختلف تصنيفاتها في رد أي عدوان إرهابي خارجي أو داخلي.

كل عام وشرطتنا الوطنية الباسلة ترفل بالعز والسؤدد والإنتصار..