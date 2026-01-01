وزارة الكهرباء: 500 ميغاواط ستدخل الخدمة عبر الربط الخليجي مطلع العام الحالي

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن منظومة الطاقة تشهد استقراراً في العمل والإنتاج، فيما أشارت الى أن 500 ميغاواط ستدخل الخدمة عبر الربط الخليجي مطلع العام الحالي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط على تأمين الوقود البديل لكي لا تتأثر وحدات التوليد بانخفاض ضغط الغاز بالأنابيب الناقلة خلال فصل الشتاء، إلا أن بعض الوحدات التي تعمل على الغاز تأثرت بتوقفه"، مبيناً أن "الوزارة تعمل على معاودة سريعة للسيطرة على الأحمال".

وأضاف موسى، أن "المنظومة تشهد استقراراً من حيث العمل والإنتاج، إلا أن الخسارة باتت واضحة في ساعات التجهيز"، لافتاً إلى أن "محطات الدورة المركبة تعمل على الحرارة المنبعثة، وأن تشغيل الوحدات البسيطة لا يحتاج إلى وقود غازي فقط، بل تعمل على العوادم والحرارة الناتجة من وحدات الدورة البسيطة".

كما أشار إلى أن "مشروع الربط الخليجي يعد خطوة لتنويع مصادر الطاقة، ولدخول العراق إلى سوق الطاقة"، مؤكداً أنه "في مطلع العام الحالي ستدخل أول 500 ميغاواط إلى العمل من خلال محافظة البصرة، وهي خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة".