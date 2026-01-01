الأخبار

حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة


صرّحت  هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام القادمة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الغزيرة وعواصف رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وحدوث عواصف رعدية في المنطقة الشمالية وتساقط للثلوج فوق المرتفعات الجبلية منها ويتشكل ضباب كثيف في بعض الأماكن في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والضباب الكثيف (1-3) كم وأحياناً أقل من 1000 متر"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 7، نينوى وكركوك 10، السليمانية وأربيل 11، ديالى 12، صلاح الدين 13، الأنبار 14، بغداد 15، كربلاء المقدسة 16، بابل والنجف الأشرف 17، واسط والديوانية 18، ميسان 19، ذي قار والمثنى 20، البصرة 22".

كذلك أضاف، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً في المنطقة الجنوبية ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".

كما لفت إلى، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم ويتشكل ضباب كثيف صباحاً في أماكن متعددة في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب الكثيف (1-3) كم وأحياناً أقل من 1000 متر".

فيما أوضح، أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على العموم مع تشكل الضباب الكثيف في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وفي الضباب الكثيف أقل من 1000 متر".

