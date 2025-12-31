الموارد المائية تعلن خلو ثلاث محافظات من بحيرات الأسماك المتجاوزة

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن خلو ثلاث محافظات من بحيرات الأسماك المتجاوزة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "محافظات الأنبار والديوانية والمثنى، تخلو من بحيرات الأسماك المتجاوزة، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتخذة ضمن خطتها لمعالجة التجاوزات على الموارد المائية".

كما أكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الثروة المائية وتنظيم استخدامها وفق القوانين والضوابط المعتمدة، وبما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه وحماية الحصص المائية للمحافظات".

كذلك لفتت إلى "استمرار فرقها المختصة في متابعة ملف التجاوزات في عموم المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي ممارسات تؤثر سلباً في الموارد المائية والأمن المائي للبلاد"، داعية في الوقت ذاته إلى "تعاون المواطنين والجهات ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة".