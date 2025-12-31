الأخبار

الموارد المائية تعلن خلو ثلاث محافظات من بحيرات الأسماك المتجاوزة


 

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، عن خلو ثلاث محافظات من بحيرات الأسماك المتجاوزة، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "محافظات الأنبار والديوانية والمثنى، تخلو من بحيرات الأسماك المتجاوزة، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتخذة ضمن خطتها لمعالجة التجاوزات على الموارد المائية".

كما أكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على الثروة المائية وتنظيم استخدامها وفق القوانين والضوابط المعتمدة، وبما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه وحماية الحصص المائية للمحافظات".

كذلك لفتت إلى "استمرار فرقها المختصة في متابعة ملف التجاوزات في عموم المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي ممارسات تؤثر سلباً في الموارد المائية والأمن المائي للبلاد"، داعية في الوقت ذاته إلى "تعاون المواطنين والجهات ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
