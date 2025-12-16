الطيران العُماني يدشن أولى رحلاته من بغداد إلى كوبنهاجن السبت المقبل

أعلنت سفارة سلطنة عُمان في بغداد، ، تدشين الطيران العماني أولى رحلاته الجوية من بغداد إلى كوبنهاجن السبت المقبل.

وذكرت السفارة في بيان ، أنه "ضمن سعي حكومة سلطنة عُمان إلى رفع علاقتها المتينة مع شقيقتها الجمهورية العراقية وتطويرها في شتى المجالات، فإن الطيران العماني سيدشن أولى رحلاته الجوية الى مدينة كوبنهاجن (الدنمارك) يوم السبت القادم 20 ديسمبر/كانون الاول، بغداد - كوبنهاجن - بغداد بواقع رحلتين في الاسبوع".