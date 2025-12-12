البصرة.. مطالبات لوزير التربية بالتحقيق وسحب يد مديرتي مدرستين بسبب مشاجرة بينهما

طالبت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، زهراء السلمي، وزير التربية بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة وسحب يد مديرة مدرسة الخنساء للبنات ومديرة إعدادية البصرة المهنية في منطقة الطويسة وسط البصرة، على خلفية تداول مقطع فيديو يظهر اقتحام كادر إحدى المدرستين للأخرى واندلاع مشاحنات بين الإدارتين.

وقالت السلمي إن "استمرار هذه المناكفات خلال الفترة الماضية تسبب بحالة من الذعر والخوف بين الطالبات، فضلاً عن تأثيره السلبي على استقرار البيئة التعليمية داخل المدرستين".

وأكدت أن "اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة تتابع الملف قانونياً"، داعية وزارة التربية إلى "اتخاذ إجراءات رادعة تضمن حماية الطالبات وإعادة الانضباط إلى المدرستين".

وأشارت إلى "ضرورة رفع توصية من قِبل مديرية تربية البصرة إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الإدارتين المعنيتين".