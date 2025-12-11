النزاهة تطلق حملة "دق الباب" لمكافحة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس ( 11 كانون الاول 2025 )، إطلاق حملةٍ توعويَّةٍ مُوسَّعة بعنوان "دقّ الباب لمكافحة الفساد"، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الوعي المُجتمعيِّ بقيم النزاهة وحماية المال العام، وذلك بالتزامن مع فعاليَّات اليوم العالميّ لمُكافحة الفساد.

وأوضحت الهيئة في بيان أنَّ "الحملة تستند إلى منهج التواصل المباشر مع الأسر في منازلها، بوصفه وسيلةً أكثر تأثيراً لترسيخ السلوك النزيه في الحياة اليوميَّة، معتمدةً أسلوباً ميدانياً غير تقليدي، يُركّز على التواصل الإنساني المباشر، وشرح المفاهيم العمليَّة للنزاهة داخل البيئة المنزليَّة، إضافة إلى التعريف بآليات الإبلاغ المحميَّة قانونياً، وأهمية تعزيز ثقافة المُساءلة داخل المُجتمع".

وتابعت: أنَّ "الحملة في مرحلتها الأولى، تشمل أحياء الشواكة والرحمانيَّة والدوريين، حيث تتولَّى فرقٌ ميدانيَّةٌ مُتخصّصةٌ زيارة الأحياء السكنيَّـة، وفتح حواراتٍ مباشرةٍ مع المُواطنين حول مخاطر الفساد وأهميَّة الإبلاغ، إلى جانب توزيع موادّ توعويَّة مُيسَّرة تُعزّز مفاهيم الشفافية والمُساءلة"، مُؤكّدةً أنَّ "الحملة تهدف إلى تحويل النزاهة من شعارٍ مُتداولٍ إلى ممارسةٍ يوميَّةٍ راسخةٍ، وبناء علاقة ثقةٍ بين المواطن ومُؤسَّسات الدولة، عبر إشراك الجميع في مسؤوليَّة حماية الموارد العامَّة".

يشار الى أن الحملة تنفذ بالتعاون مع المجالس المحليَّة والمخاتير، وعددٍ من الجهات الحكوميَّة ذات الصلة، مع مراعاة الوصول إلى الأسر في كلٍّ من المناطق الحضريَّـة والريفيَّة، وإيلاء اهتمامٍ خاصٍّ بأرباب وربّات البيوت وذوي الاحتياجات الخاصَّة؛ لضمان وصول الرسالة إلى جميع شرائح المُجتمع.