إطلاق منصة "أمين" الرقمية لمواجهة الجرائم الإلكترونية والابتزاز في العراق

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن إطلاق منصة رقمية جديدة باسم "أمين" تهدف إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية وحالات الابتزاز المتزايدة داخل المجتمع العراقي.

وقال المتحدث باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في مؤتمر صحفي، إن "مع اتساع بيئة التواصل وتنامي التهديدات الإلكترونية، أدرك الجهاز أن المواجهة ليست في الميدان فقط، بل تشمل المحتوى والابتزاز".

وأضاف الحاكم أن التطبيق الجديد جاء تلبية لطلب المواطنين بالحماية من الابتزاز، موضحاً أن منصة "أمين" تتيح التعامل المباشر مع الصور والفيديوهات المعنية بالابتزاز بطريقة سريعة وآمنة، دون الحاجة لإجراءات معقدة. كما يوفر التطبيق إشعاراً فورياً للمستخدم عند الحاجة.

وأشار المتحدث إلى أن آلية التسجيل والتشغيل صممتها وحدة العمليات الإلكترونية داخل جهاز الأمن الوطني، لضمان السرعة والكفاءة في التعامل مع الحالات الطارئة وحماية حقوق المواطنين الرقمية.

ويأتي إطلاق منصة "أمين" في إطار جهود الجهاز لتعزيز الأمن الإلكتروني وحماية المجتمع من الجرائم الرقمية المتنامية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية.