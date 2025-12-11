العراق الخامس عربياً والـ45 عالمياً في تصنيف القوة والنفوذ لعام 2025

أعلنت مجلة "CEOWORLD" الأمريكية المتخصصة في تقييم مستويات القيادة والأعمال، اليوم الخميس ( 11 كانون الأول 2025 )، أن العراق حقق المركز الخامس عربياً والمرتبة الـ45 عالمياً في مؤشر القوة والنفوذ لعام 2025.

وأوضحت المجلة في بيان أن "المؤشر يقيس قدرة الدول على التأثير في السياسات والنتائج الاقتصادية العالمية من خلال سبعة معايير أساسية، تشمل الاستقرار السياسي، والنفوذ الاقتصادي، وميزانية الدفاع، والتسلح، والتحالفات العالمية، والقوة الناعمة، والقوة العسكرية".

وعربياً، حصل العراق على 83.9 نقطة ليحتل المركز الخامس، بعد كل من مصر التي تصدرت الترتيب العربي بمجموع نقاط 92.55، تلتها السعودية (92.31)، والإمارات (89.83)، ثم الجزائر (89.4)، بينما جاء المغرب في المركز السادس بمجموع نقاط 81.41.

وعالمياً، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بمجموع نقاط 95.36، تلتها الصين وروسيا والهند والمملكة المتحدة، فيما احتلت الدول التي تواجه قيوداً هيكلية مثل ليبيريا والصومال المراتب المتأخرة نظراً لصعوبة تحويل إمكاناتها المحلية إلى نفوذ عالمي فعال، بحسب التقرير.

وأكد التقرير أن هذا التصنيف يعكس بشكل واضح الدور المتنامي للعراق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويبرز التحديات والفرص التي تواجه البلاد في تعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري على مستوى العالم.