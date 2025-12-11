حملة أمنية في بغداد لرصد سلوكيات "غير منتظمة"

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، اليوم الخميس، ( 11 كانون الأول 2025 )، عن بدء حملة ميدانية لمتابعة ورصد السلوكيات غير المنتظمة داخل الحدائق والمتنزهات العامة، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكرت القيادة في تنويه وجهته للمواطنين، ولا سيما فئة الشباب "شددت فيه على ضرورة الالتزام بالضوابط والسلوكيات العامة أثناء التواجد في المرافق العامة، كونها "متنفساً مهماً للعائلة العراقية".

وأكدت القيادة "أنها باشرت بتنفيذ حملة ميدانية ضمن مسؤوليتها في حفظ الأمن المجتمعي، لرصد أي محاولة للإخلال بالنظام أو إزعاج العوائل،" مشددة على "استمرارها في أداء واجباتها لتوفير بيئة آمنة وهادئة تليق بالمواطنين وأسرهم".