العراق يعطل الدوام الرسمي غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى النصر

أقرّ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء ( 10 كانون الأول )، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، أنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء ( 10 كانون الأول )، بمناسبة الذكرى الثامنة لإعلان النصر على الإرهاب وتنظيم داعش الإجرامي".

ومن المقرر أن يشمل التعطيل مؤسسات الدولة كافة، باستثناء الدوائر الخدمية والقطاعات التي تستوجب طبيعة عملها الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.