الأخبار

السفارة العراقية ترحب بإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية الأمريكية ضد العراق


 

رحبت السفارة العراقية في واشنطن بتصويت مجلس النواب الأمريكي بإلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق، إذ ذكر بيان للسفارة العراقية، أن "سفارةُ جمهوريةِ العراق في واشنطن ترحّب بتصويتِ مجلس النواب الأمريكي على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002 وإلغاء قوانين الحرب، في خطوةٍ تعزّز مسار الشراكة بين العراق و الولايات المتحدة وتدعم العلاقة الثنائية على أسس الحوار والتعاون".

وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوّت اليوم على قانون تفويض الدفاع الوطني (ومن ضمنها إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق)، وكانت النتيجة 312 لصالح مشروع القانون و212 بالضد منه.

