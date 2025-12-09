محافظ البصرة يبحث مع جهاز مكافحة الإرهاب تعزيز الأمن والتنسيق الميداني

بحث محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، مع مدير جهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة الجنوبية، اللواء الركن هادي سرهيد الكناني، سبل تعزيز الأمن وتطوير آليات التنسيق الميداني في المحافظة.

وذكر إعلام المحافظة في بيان أن "العيداني استقبل الكناني في مكتبه، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الأمنية في عموم البصرة، إلى جانب بحث الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار ورفع جاهزية الخطط الخاصة بحماية المواطنين والمنشآت الحيوية".

وأكد المحافظ، وفقا للبيان، "دعم الحكومة المحلية لجهاز مكافحة الإرهاب وتوفير ما يلزم لتمكينه من تنفيذ مهامه"، مشيدًا بـ"الدور النوعي الذي يؤديه الجهاز في حفظ الأمن ومواجهة التحديات التي تشهدها المحافظة".

من جانبه، ثمن اللواء الركن هادي سرهيد الكناني "تعاون الحكومة المحلية، مؤكدًا استمرار العمل المشترك لضمان أمن البصرة وتعزيز قدرات القوات المختصة".