مجلس القضاء الأعلى يسترد 6 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ( 9 كانون الأول 2025 )، ان محكمة تحقيق بغداد/ الكرخ الثانية، استردت اليوم، مبلغا مقداره 6 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي.

وذكر بيان لمجلس القضاء انه "تم استرداد المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".

وأشار الى، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".