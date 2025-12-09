وزارة العدل تعلن شطب حزب الله والحوثيين من قرار تجميد أموال الإرهابيين

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ( 9 كانون الأول 2025 )، عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، بالرقم (4852) الذي تضمن عددًا من القرارات والتعليمات والبيانات وبينها شطب حزب الله والحوثيين من لائحة تصنيفها بالإرهاب.

ونقل بيان للعدل عن مدير عام دائرة الوقائع العراقية هيفاء شكر محمود، قولها، ان "العدد تضمن صدور قرار صادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (64) لسنة 2025 وتعليمات الحفاظ على الوثائق في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (1) لسنة 2025 وتعليمات تسهيل الإجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء في هيئة النزاهة الاتحادية رقم (2) لسنة 2025".

وأضافت، ان "العدد تضمن أيضا تعليمات رقم (3) لسنة 2025 تسهيل تنفيذ أحكام قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية رقم (12) لسنة 2019، وبيان صادر عن وزارة المالية رقم (6) لسنة 2025".

وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي أوضحت في 4 كانون الأول الجاري، ان القرار المتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين وتضمنه حزب الله اللبناني والحثيين في اليمن جاء بناءً على طلب من دولة ماليزيا، وان ادراجهما كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من القائمة.

من جانبه وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار اللجنة الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025.