القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة جمعية خيرية لجمع الأموال في الشعلة

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، إلقاء القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفة جمعية خيرية غير حكومية، وقاموا بجمع الأموال من المواطنين في منطقة الشعلة من دون أي موافقات أو تخويل رسمي.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز نجدة الشعلة، وبالتنسيق مع مركز شرطة شهاب التميمي، تمكنت من رصد تحركات أربعة أشخاص كانوا يجمعون التبرعات من المواطنين بحجة مساعدة المحتاجين، مدّعين انتماءهم لإحدى الجمعيات الخيرية".

وأضافت أن "التحقيق الأولي بيّن أن المتهمين لا يمتلكون أي صفة قانونية أو تخويلاً رسمياً يتيح لهم جمع الأموال أو التبرعات"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم داخل مركز شرطة شهاب التميمي، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".

وأكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ أنها "تواصل جهودها في حماية المواطنين، ومنع كل أشكال الاستغلال والاحتيال التي تُمارس تحت أي غطاء أو مسمّى".