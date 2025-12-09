قوباد طالباني : لم نرشح أي شخصية لرئاسة الجمهورية حتى الآن

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الثلاثاء، عدم ترشيح أي شخصية لمنصب رئاسة الجمهورية حتى الآن.

وقال طالباني، في مؤتمر صحفي: إن "الاجتماعات بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كانت إيجابية"، مشيراً إلى أن "الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم أجل إلى الأسبوع المقبل"، مبيناً أن "الحوار مع بقية الأطراف في بغداد أتاح فرصة جيدة لفهم الرؤى المختلفة".

وأضاف "ليس لدينا مرشح لرئاسة الجمهورية محدد بعد، وننتظر لنرى من سيكون".