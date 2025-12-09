الأخبار

الاعدام والمؤبد مرتين بحق طبيب قتل زوجته وعائلتها في اربيل


أصدرت محكمة جنايات أربيل، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام والسجن المؤبد مرتين بحق الدكتور سيروان محمود.

وذكر مصدر امني ان "محكمة جنايات أربيل، اصدرت حكماً بالإعدام والسجن المؤبد مرتين بحق الدكتور سيروان محمود".

واشار الى ان "الدكتور سيروان محمود، وهو طبيب جراح ومدير مستشفى أهلي في أربيل، أقدم على ارتكاب "مجزرة عائلية" في مارس 2025، وتضمنت جريمته قتل أربعة أفراد من عائلة زوجته بمسدس داخل منزلهم في حي "فرمانبران".

وكان سيروان محمود، والذي كان يعمل طبيباً، قد أقدم مساء يوم 13 آذار من هذا العام، في حي فرمانبران بأربيل، على اطلاق النار على منزل حماه، مما أدى إلى مقتل والدة ووالدة زوجته، وزوجته وشقيقة زوجته، وبعد الحادث فرّ هارباً، لكن في اليوم التالي الذي صادف 14 آذار، أعلنت مديرية أمن أربيل عن اعتقال الطبيب، حيث صدر أمر اعتقاله وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

