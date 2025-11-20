مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء مرحلة استقبال الطعون

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، عن انتهاء مرحلة استقبال الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، وفق وكالة اﻷنباء العراقية، إن "عدد الطعون بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 ارتفع إلى 800 طعن".

وأضافت، أن "تقديم الطعون ينتهي لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم"، مبينة أن "بعض المكاتب لا تزال مستمرة بإرسال الطعون".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (17 تشرين الثاني 2025)، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت فتح باب الطعون على النتائج لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الخميس.