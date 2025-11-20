الشيخ همام حمودي يبحث مع رئيس الجبهة التركمانية الاستحقاقات الدستورية وضرورة الالتزام بها

بحث الشيخ همام حمودي رئيس تحالف ابشر ياعراق مع محمد سمعان رئيس الجبهة التركمانية،الاستحقاقات الدستورية وضرورة الالتزام بها.

وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي انه جرى خلال اللقاء التاكيد على أهمية الحوارات البنّاءة بين مختلف المكونات الوطنية في إيجاد حكومة وطنية جامعة، تستوعب التحديات الراهنة وتضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

وشدد الشيخ حمودي على مسؤولية جميع القوى السياسية في دعم مسار التوافق بروحية وطنية عراقية تتجاوز أخطاء التجارب السابقة، وترسخ الثقة بين المواطن ومؤسساته الدستورية