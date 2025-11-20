الأخبار

الشيخ الخزعلي ومثنى السامرائي يؤكدان اهمية العمل على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والمسؤولية


استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، اليوم، مثنى السامرائي رئيس تحالف عزم، الذي قدم تهانيه بمناسبة نجاح العملية السياسية وإتمام الاستحقاق الانتخابي.

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الشيخ الخزعلي التأكيد على ضرورة البناء على هذا النجاح لتعزيز الثقة الشعبية بالعملية الديمقراطية، والعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والمسؤولية، بما يضمن الارتقاء بالأداء السياسي ويحقق المزيد من الاستقرار السياسي والخدمي.

وشدد الجانبان على أهمية تكاتف القوى الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، واعتماد روح الشراكة والتعاون لتلبية تطلعات الشعب العراقي وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يرسخ مساراً سياسياً أكثر توازناً وقوة في المرحلة المقبلة.

