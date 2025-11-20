إغلاق 25 موقعاً لـ"كور صهر معادن" غير مجاز في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، اغلاق 25 موقع "كور صهر المعادن" غير مجاز ومخالف للضوابط جنوب شرق العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إنه "بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، تواصل واجبات متابعة وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) غير المجازة".

واضافت "حيث تمكنت وبالإشتراك مع مفارز (جهاز الامن الوطني، وزارة البيئة، الدوائر البلدية) بإسناد قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، من غلق (24) موقع "لكور صهر المعادن" 10 منها تحت الإنشاء غير مجازة ومخالفة لضوابط (وزارة البيئة) وشروط السلامة والأمان وضبط كميات كبيرة من "المعادن المنصهرة" المصنعة داخل المواقع ضمن منطقة "جرف النداف" جنوب شرق العاصمة".

وتأتي هذه الاجراءات ضمن سلسة الحملات الميدانية المستمرة سعياً للحد من تأثيرات مواقع الصهر والمصانع والمعامل بمختلف انواعها والتي تمثل مخاطر على البيئة وصحة المواطنين.