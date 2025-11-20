القبض على مطلوب بحوزته "حشيشة" في السليمانية

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، اليوم الخميس (20 تشرين الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على مطلوب بحوزته 3 كغم من الحشيشة المخدرة في محافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بناءً على معلومات مهمة وتعاون أمني مشترك مع مديرية تحقيقات أمن الحشد الشعبي، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في السليمانية، تمكنت المديرية من متابعة أحد المطلوبين والقبض عليه بالجرم المشهود".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط 3 كغم من مادة الحشيشة المخدرة كانت بحوزة المتهم داخل المحافظة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة".