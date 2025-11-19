حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الغد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً ‏ في درجات الحرارة بدءاً من الغد، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة،(10-20)كم /س وتنشط في الأقسام الشرقية من البلاد إلى(30)كم /س، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ونينوى وأربيل والأنبار 23، دهوك21، صلاح الدين وبغداد وكربلاء المقدسة وواسط 25، ديالى24، بابل والنجف الأشرف 26،الديوانية وميسان 27، المثنى وذي قار 28، والبصرة 29"،

وأضاف، أن "يومي الجمعة والسبت سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد". كما لفت إلى، أن "الأحد المُقبل سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".