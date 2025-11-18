الأمم المتحدة: العراق الأول في المنطقة بربط مكافحة الفساد بالعمل المناخي

أكد الممثل المقيم لبرنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، تيتون ميترا، اليوم الثلاثاء، (18 تشرين الثاني 2025)، أن العراق هو البلد الأول في المنطقة بربط مكافحة الفساد بالعمل المناخي.

وقال ميترا، في مؤتمر (مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية) تابعته "بغداد اليوم"، "نهنئ هيئة النزاهةِ الاتحادية على التزامها بالمهام الموكلة إليها وتحقيق النتائج المرجوّة في مكافحة الفساد"، موضحاً، أن "المرحلة الأولى تحققت وتم تنفيذها كما خُطّط لها في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى، أنه "علينا جميعاً الاتفاق على أن هذا الجهد سيكون ضمن المرحلة الثانية لمكافحة الفساد".

وأضاف، أن "تحقيق التقدم بـ14 نقطة في مؤشر الشفافية في مجالات مختلفة يُعد إنجازاً كبيراً، ويجب علينا المضيّ في هذا العمل لزيادة هذا الرقم".

وأثنى ميترا على "جهود الحكومة العراقية في ما يتعلق بالربط بين الآليات المستخدمة في مكافحة الفساد والقضايا الأخرى ذات الصلة بآثار التغير المناخي".

وأشار إلى، أن "العراق يُعد الدولة الأولى في المنطقة التي تمكنت من الربط بين آليات مكافحة الفساد والعمل المناخي"، مبيناً، أن "هذه الخطوة تؤثر في جميع جوانب الحياة في العراق؛ لأن حياة الناس تتأثر بهذه الآليات".

وبين، "نحن جميعاً نصبو إلى تحقيق نمو اقتصادي وتطور وتنمية، ولكن لا ينبغي أن يحدث ذلك على حساب التغير المناخي".

وأعرب ميترا عن "شكره لبعثة الاتحاد الأوروبي على الجهود التي قدمتها والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه لولا هذا الدعم لما تمكنا من الوصول إلى ما تحقق في المرحلة الأولى، وأن وجودهم معنا في المضي قدماً نحو المرحلة الثانية سيكون دائماً لتحقيق الأهداف".